Desde el frente de batalla

"Cada día que salimos a trabajar, salimos con la preocupación de que en un momento dado podemos contagiarnos y podemos contagiar a nuestra familia, sabemos que somos vulnerables como cualquier parte de la población, a veces no sabemos si estamos ante una persona infectada. Yo elegí mi profesión porque me gusta, sabiendo que debo servir a la población", dijo Gloria Leticia Doria Cobos.

Médico por el Instituto Politécnico Nacional y con maestría en salud pública por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con 40 años de servicio en la Secretaría de Salud, y epidemióloga de la Jurisdicción Sanitaria Número 4 en Reynosa desde hace más de 12 años, es una heroína sin capa.

Todos los das sale a trabajar, pese a los riesgos que se enfrenta por el Covid-19, pero ama su profesión y sabe que su deber es proteger a los ciudadanos.

No usa capa, ni tiene súper poderes, pero porta con gran orgullo una bata blanca, guantes, así como cubre bocas y todo un equipo especial cuando se trata de realizar su trabajo.

Como epidemióloga jurisdiccional, es la responsable de concentrar todos los casos de todas las instituciones de salud, tanto públicas y privadas en Reynosa; definir la toma de muestra para las personas que lo requieran -con definición operacional para los que cumplen con ciertos requisitos-, dar los resultados y seguimiento de los casos, así como dar seguimiento a los que tuvieron contacto con el enfermo, sin olvidar de subir todos los casos a la plataforma nacional que debe estar actualizada constantemente.

"Se toman las muestras, no todas las muestras las tomamos nosotros pero sí en cada institución se toman, pero al tomar la muestra tenemos que estar al pendiente de que esa muestra esté adecuada, con todas las condiciones de esterilidad para evitar contagios.

"Lleva un triple embalaje, va en un medio de transporte viral, luego en un vaso en rosca, luego en una hielera y luego en una caja, todo desinfectado, va con toda la seguridad, esa es nuestra responsabilidad; se dice bien rapidito, pero es un arduo trabajo el que realizamos", expresó.

La epidemióloga señala que se trabaja con un gran equipo y explica que desde que inició la pandemia en China se comenzaron a preparar desde enero y conforme va avanzando la etapa, se actúa de acuerdo a lo que marca la Dirección General de Epidemiología y la Secretaría de Salud del estado.

"Lo que nos toca como profesionales de la salud, es protegernos adecuadamente para evitar contagiarnos, sabemos cómo protegernos, es un área de constante riesgo porque muchas veces nos llegan directamente los pacientes; yo elegí mi profesión porque me gusta, tuve ejemplos, sabiendo que debo servir a la población y más en una institución pública, siempre he dedicado al 100 por ciento mi tiempo a las personas, pero también necesitamos de su ayuda porque nosotros también podemos infectarnos y que necesitamos que se queden en casa", recalcó.

TRAS BAMBALINAS

La epidemióloga recordó que ya se había presentado una situación similar con la influenza AH1N1, pero diferente, ya que no se había llegado al aislamiento y con complicaciones se pueden saturar los servicios de salud.

"Yo quiero hacer un llamado a la población, que tome conciencia de que estamos en una situación grave, en la que la transmisión puede estar muy cerca de nosotros y que debemos cuidarnos y cuidar a nuestra familia; hay gente que no cree, que dice que es una cuestión política, de los países.

"Yo les puedo decir que sí es cierto, yo he estado enfrente de los pacientes enfermos, confirmados; tenemos que utilizar un equipo bastante fuerte para tomar una muestra, que son gatos excesivos y que a veces es muy fácil decir no están haciendo nada; lo que está detrás de bambalinas nadie lo valora, ni sabe lo que se hace", dijo.

Señaló que todos debemos participar, no solamente los médicos, las instituciones de salud, ya que es responsabilidad de toda la población el hacer caso de los avisos que se emiten, de las medidas preventivas y de quedarse en casa, pero si la enfermedad se agrava debe llamar y acudir a su institución pública que le corresponde.

"Al no tener precauciones es como se va diseminando la enfermedad, en estos momentos ya debemos protegernos de cualquier situación, si tienen una infección respiratoria por favor no salgan, se resguarden y usen el cubrebocas para evitar contagiar a otras personas, aquí todos somos responsables, no hay que ser egoístas y decir ya me enfermé y que se enfermen los demás", expresó la doctora.

INSISTENCIA

A cuidarse y a la familia

Doria Cobos recomendó lavarse las manos, al ingresar a la casa quitarse los zapatos, dejarlos afuera o desinfectarlos, igual la ropa, ya que es preferible pecar de exagerados en la limpieza, además del aseo general de la casa, con una cubeta de un libro de agua 20 mililitros de cloro para limpiar todas las superficies.

"Podemos tocar una superficie contaminada y al llevarnos la mano a la cara, nos llevamos la infección, la infección entra por las mucosas, los ojos, por eso hay que procurar no tocarnos la cara", advirtió.