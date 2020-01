Descubren litio; llega inversión

CIUDAD DE MÉXICO.

La canadiense Bacanora Minerals Ltd y Ganfeng Lithium Ltd, de origen chino, desarrollan lo que será la primera mina de litio en el País, proyecto donde invierten en su primera fase 420 millones de dólares y el cual comenzará a producir en 2022. Las compañías conformaron el consorcio Sonora Lithium, del cual 77.5 por ciento pertenece a Bacarona Minerals, que cotiza en Toronto y Londres, y 22.5 por ciento de Ganfeng Lithium Ltd. El proyecto se realiza en Bacadéhuachi, Sonora, y actualmente está en fase de exploración en 7 de sus 10 concesiones, otorgadas en 2010, dentro de una superficie de 100 mil hectáreas en total, conocidas como La Ventana. "Es el yacimiento más conocido por sus reservas contabilizadas y podría ser de los más importantes a nivel mundial; al inicio podría producir 17 mil 500 toneladas de litio y más adelante llegar a las 35 mil toneladas anuales", detalló Sergio Almazán, especialista del sector minero.

En su estudio de viabilidad se reportó que en La Ventana, en la conesión con vigencia de 50 años, 88 por ciento del mineral que está ahí se extraerá en los primeros 19 años. La primera etapa del proyecto contempla la mina y una planta de procesamiento, que generará mil 200 empleos en su construcción y 260 en su operación. "El litio es un mineral estratégico por su importancia para la transición energética, es el 'petróleo blanco' del futuro, pero no es el único, otros metales con proyecciones de demanda creciente son plata, cobre, níquel y cadmio, de los que México es potencia minera mundial", explicó Francisco Quiroga, Subsecretario de Minería. Según el Servicio Geológico de EU, la reserva mundial de litio suma 62 millones de toneladas métricas y México está en el octavo puesto con una reserva aproximada de 1.7 millones, mientras que Argentina, Bolivia y Chile tienen en conjunto 32.3 millones.

Se conoce que hay yacimientos en San Luis Potosí y Zacatecas, pertenecientes a la española Litiomex, situado en los municipios de Salinas, Santo Domingo, Villa de Ramos y Villa de Cos, cuyos trabajos de exploración iniciaron desde 2010, pero no registran avance. En 2018, el Servicio Geológico Mexicano (SGM), un organismo estatal, reservó para sí dos yacimientos al norte de Sonora y uno al noroeste de Jalisco.