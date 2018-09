Descubren droga en base militar de Ecuador

Efectivos de la Policía de Ecuador decomisaron la madrugada de este jueves una tonelada de droga y detuvieron a dos militares que la habían introducido en la base de Manta, que anteriormente fungía como centro de operaciones aéreas de Estados Unidos contra el narcotráfico regional.



El comandante de la Fuerza Aérea, general Patricio Mora, describió el hecho como un caso aislado que involucra personal de la fuerza aérea, por lo cual la institución dará las facilidades para que se hagan las investigaciones.



Por medio de un comunicado, se precisó que como responsables del hecho fueron detenidos un sargento y un cabo que no laboraban en la base, pero que introdujeron un camión cargado de droga a las instalaciones militares, sin que se aclarara el tipo de droga decomisada.



La ministra del Interior, María Paula Romo, informó al conocer la situación que no habrá impunidad para nadie que esté vinculado en delitos, independientemente de si pertenece o no a una institución estatal.



Por su ubicación estratégica, la base militar de Manta, establecida a 260 kilómetros al suroeste de la capital ecuatoriana, fue utilizada por efectivos de Estados Unidos entre 1998 y 2009, los cuales mediante operaciones aéreas dieron duros golpes antinarcóticos.



Las autoridades de Ecuador, considerado un país de almacenamiento y exportación de droga por mafias de Colombia y Perú, lograron decomisar el año pasado 98 toneladas de cocaína, aunque un año antes esa cifra llegó a 110 toneladas.