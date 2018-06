Descubren disco inédito de John Coltrane

La disquera Impulse! anunció este viernes que descubrió un álbum grabado en 1963 por el legendario saxofonista John Coltrane, que contiene dos canciones inéditas que nunca han sido escuchadas antes por el público.

El disco perdido de Coltrane, quien como figura clave de la música del siglo XX expandió el jazz para dotarlo de una profunda expresividad y de mucha mayor experimentación sonora, fue catalogado por la disquera como "el santo grial del jazz".

Titulado "Both Directions at Once: The Lost Album" (dos direcciones al mismo tiempo: el disco perdido), la grabación será lanzada de manera oficial el próximo 29 de junio.

El disco fue grabado el 6 de marzo de 1963 por el cuarteto clásico de Coltrane, compuesto además por McCoy Tyner, Jimmy Garrison y Elvin Jones, en el legendario estudio Van Gelder Studios, en el estado de Nueva Jersey.

Al final del día, Coltrane dejó los estudios Van Gelder con una cinta de referencia y la llevó a la casa en el condado de Queens que compartía con su esposa, Naima.

La cinta maestra de los estudios desapareció, pero permaneció la grabación de referencia de Coltrane y su esposa, cuya familia la descubrió 54 años más tarde en excelentes condiciones, de acuerdo con un comunicado emitido por la disquera

El legendario saxofonista Sonny Rollins consideró que "esto es como encontrar una nueva cámara dentro de la Gran Pirámide", debido a que el disco fue grabado en el pináculo creativo de Coltrane, cuando su aproximación a la música comenzaba a transformar radicalmente el género del jazz.

Las dos canciones originales nunca antes escuchadas por el público contenidas en el disco se llaman "Untitled Original 11383" y "Untitled Original 11386" (originales sin título).

Asimismo, el disco contiene la versión única de estudio de "One Up, One Down" (uno abajo, otro arriba), que solo existe en una grabación amateur de un concierto en Nueva York.