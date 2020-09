Descubre qué le pasa al cuerpo si se come avena todos los días

La avena es uno de los cereales favoritos de todos pues es de bajo costo, es rápida de preparar, se puede acompañar con casi cualquier alimento y comer en cualquier momento del día. Es un cereal que contiene fibra, por lo que ayuda a saciar el hambre de manera más rápida, pero ¿qué pasa si se consume regularmente?, en "Menú" de EL UNIVERSAL lo contamos.

1. Ayuda a reducir el colesterol malo

La avena es rica en fibra soluble y ácido linoleico, compuestos que ayudan a reducir el colesterol, pues la fibra soluble atrapa agua soluble y forma una solución viscosa en el intestino, lo cual hace una digestión más lenta y recubre la pared intestinal lo cual disminuye la absorción de algunos nutrientes como la glucosa y el colesterol, de acuerdo con la Fundación Hipercolesterolemia Familiar.

2. Aumenta las defensas

Este cereal contiene un alto nivel de beta-glucano, que son nutrientes los cuales tienen una función inmunomoduladora, lo cual quiere decir que aumentan la resistencia del cuerpo frente a patógenos invasores.

3. Ayuda a perder peso

La avena contiene un alto contenido en fibra, que tiene un efecto saciante, por lo que hará que nos sintamos satisfechos con menos comida, lo cual ayuda a facilitar la pérdida de peso, aunque hay que recordar que se necesita tener una alimentación balanceada.

4. Mejora tu digestión

La fibra que contiene la avena ayuda a mejorar el tránsito intestinal y ayudará a prevenir el estreñimiento, de acuerdo con el National Institutes of Health, por lo que los problemas digestivos ya no serán un problema si se consume regularmente este cereal. No hay que olvidar que tomar agua también es importante para la buena digestión. Estos son solo algunos de los beneficios que la avena trae al organismo.