Descubre plomero dinero oculto en pared de iglesia del pastor Joel Osteen

La policía de Houston está investigando si el dinero en efectivo y los cheques descubiertos por un plomero durante el trabajo de reparación que se estaba haciendo en la Iglesia Lakewood están relacionados con el dinero robado en 2014.

La investigación revivida se produce después de que un plomero el jueves llamara a "The Morning Bullpen with George, Mo & Erik on 100.3 The Bull" durante un segmento en la estación de radio de Houston en el que se pidió a las personas que hablaran sobre las cosas de valor más inusuales que jamás habían tenido.

Algunas personas que llamaron hablaron sobre encontrar 100 dólares o un anillo antes de que el plomero saliera al aire con su historia de lo que encontró mientras reparaba un inodoro con fugas en la iglesia hace unas cuatro semanas.

"Fui a quitar el inodoro y quité un poco de aislamiento y unos 500 sobres se cayeron de la pared. Yo estaba como 'oh wow'. Conseguí mi linterna, brilló allí", dijo el plomero en un audio proporcionado por la estación de radio de Houston.