Descubre otro México

Cannes, Francia.

Le llevó 12 años y una treintena de películas como actor decidir volverse a poner detrás de cámaras. Desde que lo hizo con "Déficit" (2007) a la actualidad no sólo pasó el tiempo, también la experiencia, las canas, las preguntas y la evolución de la mirada porque si algo ha podido hacer García Bernal es estar en los sets de directores visionarios.



"Afortunadamente como actor tengo el chance de estar en esta puerta giratoria de sets, de diferentes dinámicas, universos y posturas ante el trabajo y eso lo aprendes", dice en la terraza del Hotel Majestic horas después de que su película se estrenó en el Festival de Cannes.

Pero según el mismo Gael, no sólo se necesitan las ganas y la experiencia para contar una historia y dirigirla, sino también encontrar algo que te despierte la curiosidad suficiente para embarcarte en todo lo que este proceso implica.

Ese motor sólo llegó con la idea de hacer "Chicuarotes", que se estrena el 27 de junio en México.

"El primer impulso vino al leer el guión de Augusto Mendoza, una historia increíble que cambió mucho a lo largo del proceso pero en la que se mantuvieron muchos de los rasgos originales como la comedia y el drama", explica.

"Algo que también me llamó mucho la atención fue la posibilidad de internarme en un mundo muy diferente al mío, entenderlo y explorarlo. Y es que en realidad siento que es como si hubiera hecho una película en Finlandia porque hay algo que no dejó de sorprenderme y es que nunca paré de decirme a mí mismo: '¡carajo! Esto sucede en la misma ciudad en la que vivo y no conocemos esto'.

Y lo digo así, generalizando, porque muy poca gente tiene idea de ese lugar", reflexionó el cineasta, cuya película se sitúa en San Gregorio Atlapulco —uno de los pueblos originarios de la delegación Xochimilco— en donde la necesidad empuja a sus dos protagonistas a idear un peligroso plan para salir de su situación que tomará caminos inesperados.

A Gael, hacer esta cinta le cambió la vida en muchos sentidos, dice.

"Pero lo que me da mucha curiosidad es qué es lo que va a pasar con toda la gente que es de San Gregorio y que trabajó en 'Chicuarotes' porque siento que a ellos la película también los movió. Muchos de los actores jóvenes, la gran mayoría de hecho, son de ahí y ahora se están preguntando si quieren dedicarse a la actuación, otros ya están empezando a plantearse hacer cine y eso es hermoso", dice el cineasta, quien para realizar este filme hizo, junto con su equipo, una investigación con la que se adentraron a fondo en el pueblo de San Gregorio.

EN BREVE ESTRENA EN MÉXICO

>"Chicuarotes", una comedia con drama implícito dirigida por Gael García Bernal, se estrena el 27 de junio en México y plasma mucho de la realidad de nuestro país.