Describe presunto abuso

Ciudad de México

Dylan Farrow, hija adoptiva de Woody Allen, reiteró en una entrevista televisiva que el cineasta abusó sexualmente de ella cuando tenía siete años.

“Quiero mostrar mi rostro y contar mi historia”, dijo Farrow, ahora de 32 años, al programa CBS This Morning.

Detalló que Allen la llevó a una buhardilla en una casa en en Connecticut, le pidió que se tumbara sobre su estómago y jugara con un tren de juguete de su hermano.

DA DETALLES. Dylan Farrow, la hija adoptiva de Allen en una entrevista grabada en “CBS This Morning”.

LA ABUSA MIENTRAS ELLA JUGABA

“Él se sentó detrás de mí, en la entrada, y cuando estaba jugando con el tren abusó sexualmente de mí”, afirmó. “Como la niña de siete años que era, habría dicho que tocó mis partes privadas y eso fue lo que dije. Ahora, con 32 años, diría que tocó mis labios vaginales y mi vulva con sus dedos.

Farrow dijo que cuando sucedió el incidente su madre, Mia Farrow, había salido de compras y que cuando le dijo lo sucedido estaba tan disgustada que ella creía haber hecho algo mal.

Supuestamente se sintió avergonzada y, al ser llevada al pediatra, no reconoció los hechos en un primero momento, aunque sí lo hizo posteriormente.

SIN INFLUENCIA

Dylan negó haber sido influida por su madre para cambiar su versión.

“No entiendo por qué esa absurda historia de que me lavaron el cerebro y aleccionaron es más creíble que lo que estoy diciendo, que sufrí abusos por parte de mi padre”.

Durante la entrevista, la hija de Allen vio una entrevista en la que el cineasta negaba vehementemente las acusaciones.

“Está mintiendo y ha estado mintiendo durante mucho tiempo. Es difícil para mí verlo y escuchar su voz”, agregó.

Además, asegura que el incidente de la buhardilla no fue la única vez en que el comportamiento del cineasta fue inapropiado.

SIGUIERON LOS TOCAMIENTOS

Contó que la seguía, la tocaba sin parar e incluso la pedía que se metiera en la cama con él mientras solo llevaba puestos calzones.

Dylan Farrow ha recibido el respaldo de actrices como Natalie Portman y Reese Witherspoon, quienes aseguran creer sus acusaciones.

Woody Allen respondió a la entrevista con una breve declaración en la que acusa a los Farrow de promover una versión desacreditada.

“Nunca abusé sexualmente de mi hija, como ya concluyeron todas las investigaciones que se realizaron hace 25 años”, dijo.

No trabajarán más con él

Rebecca Hall (“A Rainy Day in New York”, ‘’Vicky Cristina Barcelona”), Mira Sorvino (“Mighty Aphrodite”), Ellen Page (“To Rome With Love”), David Krumholtz (“Wonder Wheel”) y Griffith Newman (“A Rainy Day in New York”) se han distanciado de un modo u otro de Allen o han prometido no volver a trabajar con él.