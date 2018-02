Desconocer avances es faltar a la verdad: EPN

Querétaro, Qro.

Al encabezar este lunes al mediodía el 101 Aniversario de la Constitución, el presidente Enrique Peña Nieto asentó que los tiempos políticos del país llevan a la legítima confrontación de las ideas y proyectos pero, advirtió, desconocer los avances alcanzados por México significaría faltar a la verdad, desinformar a la ciudadanía y degradar la política.

Acompañado por su gabinete, por los gobernadores y presidentes del Legislativo y Judicial, consideró que hoy como ayer las propuestas a la nación deben asumir el mismo espíritu que los Constituyentes de 1917, “es decir, construyendo a partir de lo mucho que han logrado los mexicanos”.

“Nadie debe perder de vista que las políticas y las acciones realizadas a lo largo de las últimas décadas han impulsado el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de México. Desconocer estos avances significaría faltar a la verdad, desinformar a la ciudadanía y degradar la política”, enfatizó.

En el Teatro de la República, el Presidente de la República sostuvo que la solidez de nuestras instituciones nacionales y su capacidad para mantenerse vigentes son la más alta prueba de la vitalidad de la Constitución de 1917.

Subrayó que en diferentes momentos de su historia los mexicanos han decidido actualizar, expandir y reformas la Constitución. Ello, dijo, siempre ha ocurrido en los términos que dicta la propia Constitución como resultado del debate y del intercambio de ideas, del acuerdo entre instituto políticos y entre representantes populares.

Recordó que hace poco más de cinco años los mexicanos, a través de sus representantes populares y la participación de las dirigencias de diversos partidos políticos nacionales se suscribió el Pacto por México, con el cual, subrayó se demostró que los mexicanos saben anteponer la unidad y el interés de la nación a las ventajas particulares o partidistas.

Peña Nieto afirmó que las acciones y reformas que se derivaron del Pacto por México se traducen ya en mejores oportunidades para los mexicanos y en condiciones más favorables para el crecimiento del país. Citó la reforma educativa a la que definió como “la primera transformación de fondo” de su administración.

Recordó que con esta reforma se estableció el derecho constitucional a una educación de calidad y el Estado Mexicano recuperó la rectoría de la educación, además de que se cuentan con mecanismos transparentes para contratación, permanencia y ascensos de docentes.

Agregó que también México hoy tiene instituciones democráticas y más equitativas gracias a la reforma político-electoral con lo cual el régimen jurídico garantiza la equidad de género en los procesos electorales y ha abierto espacio a la participación de candidatos independientes.

El Presidente destacó que las reformas realizadas en el ámbito económico también han comenzado a dar frutos pues la reforma hacendaria permitió compensar la caída de los ingresos petroleros que hoy sólo representan 17% de los ingresos totales cuando hace apenas poco más de cinco años representaban mañas de 40%.

Agregó que a su vez la reforma energética está impulsando la recuperación de este sector al tiempo de que Pemex seguirá siendo una empresa de la que todos los mexicanos estarán orgullosos.

Destacó que a la fecha se han establecido compromisos de inversión por 170 mil millones de dólares, lo que detonará la creación de miles de empleos y contribuirá a fortalecer los ingresos de la Hacienda pública.

Indicó que la reforma en telecomunicaciones ha beneficiado directamente a los ciudadanos al reducir de manera significativa los costos de las llamadas telefónicas fijas y de celular dentro del país y hacia el exterior y ha incrementado en más de 60% los usuarios de Internet.

Apuntó que a su vez la reforma financiera ha contribuido a elevar el acceso al crédito a su mayor nivel en décadas. Indicó que todo lo anterior se ha traducido en mayor crecimiento, 2.5% anual en promedio durante los primeros cinco años de este gobierno, por encima del 1.4% registrado en el mismo periodo de cada una de las dos anteriores administraciones.

Incumplimiento, principal enemigo de la Constitución

>Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que a 101 años de su promulgación el principal enemigo de la Constitución es su incumplimiento.

“Se ha afirmado que el país nada en ríos de ilegalidad. No es sólo que las autoridades no hagan cumplir las leyes. Es que los ciudadanos tampoco están dispuestos a acatarlas”, asentó al participar en la ceremonia oficial por el Aniversario de la Carta Magna.

Ante el presidente Enrique Peña Nieto, los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Edgar Romo y Ernesto Cordero, la mayoría de los gobernadores e integrantes del gabinete estableció:

“Las reglas, las normas que rigen todo nuestro actuar derivan de la Constitución, faltar el respeto a cualquier ley o norma jurídica por no obedecerla, es faltar a la Constitución misma, es provocar el desorden, es mentir a la sociedad, es permitir que se haga abuso del poder legal o de facto, es creer que en la corrupción o el engaño se puede tener paz.

“Por ello, no es posible pensar que vamos a triunfar sobre la injusticia y la corrupción si no se tiene claro que el respeto a la ley es el respeto a nosotros mismos. Los procesos de consolidación de la democracia, en sí mismos, no prometen nada a nadie, pero exigen mucho a todos”, estableció.

Aguilar Morales puso énfasis en que se debe cumplir la Constitución para vivir en paz y para combatir la corrupción; para erradicar la violencia en contra de la mujer; para garantizar el interés superior de la niñez y para erradicar la pobreza; para defender la soberanía nacional, proteger al inocente y que el culpable no quede impune.