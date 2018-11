Desconocen y rechazan a Christina Aguilera en Nueva Orleans

Cd. de México.- Christina Aguilera fue desairada ¡en pleno escenario!

El líder de una banda local en Nueva Orleans se negó a la solicitud de Aguilera para unirse con los músicos en el escenario y cantar a dueto, reportó el portal NME.

La estrella se detuvo en el Cafe Negril, el pasado jueves, en donde la agrupación de reggae Claude Bryan and the All Stars estaba tocando.

Aguilera se acercó al líder del conjunto, Claude Bryant, para pedirle unirse a ellos en un tema, a lo que él se negó.

"Voy a este pequeño bar y hay una banda tocando en vivo, y estaba junto a un par de mis bailarines y sólo les dije: 'déjenme subir al escenario a improvisar con este chico'", dijo la celebridad a su audiencia, la noche siguiente, durante su show en el Saenger Theatre.

"'Tal vez voy a cantar una canción lo que sea y será divertido'. Pero él no me dio el micrófono. Era como... un poco mayor, y estaba como... que simplemente no quería".

Bryant contó a la cadena televisiva WGNO que rechazó su petición porque no se dio cuenta de quién era ella.

"Lo siento, Christina. ¡Simplemente no te reconocí! No la reconocí porque tenía una gorra sobre la cabeza y sobre los ojos. Estaba usando una camiseta. No me dijo quién era", comentó el músico.