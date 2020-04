Desconocen multas que serán aplicadas

Hasta el momento no han quedado definidas las multas o sanciones que enfrentarán los ciudadanos que no obedezcan con las reglas del operativo "Doble no circula" que se aplica desde ayer en esta ciudad fronteriza al igual que en otros nueve municipios de Tamaulipas.

Iliana Magallón Elizondo, secretaria de Seguridad Pública local, detalló que en el decreto no se especifica que la Dirección de Tránsito y Vialidad será la encargada de aplicar multas.

"El decreto sí habla de que se harán multas, pero dice claramente que se harán conforme a la Ley de Salud del Estado, entonces eso lo tendrán que prever autoridades de salud, nosotros solo hacemos labores de invitación", dijo.

Por lo que las labores de los uniformados municipales solo consisten en invitar a la población a quedarse en casa, a portar cubrebocas, a respetar las reglas de circulación y a reducir la cantidad de pasajeros en un vehículo.

"Le pedimos a la gente que usen la mascarilla, que en los vehículos no vaya mucha gente, nosotros como autoridad municipal salimos a invitarlos para quedarse en casa, son instrucciones que tenemos muy precisas, debemos cuidar su salud", dijo.

La vigilancia de elementos locales se realiza a través de filtros sanitarios colocados en diversos cruceros de Reynosa, donde sin aviso previo se supervisa que los conductores respeten las reglas.

Ayer, en las oficinas de Tránsito y Vialidad se desarrolló una reunión en la que participaron representantes de la Policía Estatal, Federal y del Ejército.

"El encuentro se hizo para sumar esfuerzos, le pedimos a estos grupos de seguridad que nos apoyen a hacer la invitación con la ciudadanía a quedarse en casa", declaró Magallón.