Desconocen gobernadores del PAN a Rosario Piedra I.

Ciudad de México.

Los gobernadores del PAN anunciaron que no reconocerán a Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

A través de su cuenta en Twitter, los Mandatarios agrupados en la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) subrayaron que no aceptarán a una autoridad producto de un fraude.

"A partir del primer minuto del 13 de noviembre, no reconoceremos la autoridad ni recomendaciones de quien asume el cargo en medio de violencia y fuertes cuestionamientos de su legitimidad", señalaron.

"Nuestro compromiso es con el Estado de Derecho".

La semana pasada, explicaron los Mandatarios, en medio de dudosas votaciones se eligió en el Senado a Piedra Ibarra como nueva titular de la CNDH.

Asimismo, señalaron que la elección es una clara violación a la Constitución y a los Tratados Internacionales sobre derechos humanos.

ACUDIRá PAN A LA CIDH

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado anunció que acudirá a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, así como a la Suprema Corte, por la violar la Constitución en la elección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La senadora Kenia López dijo que a Morena no le importó con tal de conseguir su objetivo, y su objetivo era imponer a quien el presidente López Obrador quiere, es decir, Rosario Piedra.

"Es necesario que lo que pasó ayer se clarifique; no tuvieron las dos terceras partes que la Constitución establece, no les importó, es increíble ver las escenas entre gritos, pancartas, empujones, eso no se lo merecía la Comisión Nacional de los Derechos Humano", indicó.

En entrevista, López Rabadán sostuvo que hay muchas personas que se pueden inconformar en diversas instancias, nacionales como internacionales; entre ellos los candidatos, los senadores, y los ciudadanos, todos aquellos que se sientan agraviados.