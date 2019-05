Desconocen a doctora del IMSS Díaz Ordaz. Niegan surtir recetas que expide

Díaz Ordaz, Tam.- Decenas de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social que residen en esta ciudad y consultan en el IMSS de la localidad, están siendo "bateados" por personal de farmacia de la clínica regional de Reynosa, en donde la encargada argumenta que no puede surtir las recetas de la doctora Judith García García, porque no la conocen ni aparece en el sistema de esa institución médica.

Quizá a causa de los problemas por los que atraviesa a nivel nacional el IMSS, en Díaz Ordaz carecen en farmacia de muchos medicamentos, principalmente de los llamados "controlados".

Al consultar con los médicos del Seguro Social, como es natural, los pacientes acuden a farmacia a surtir sus recetas, pero cuando no las tienen aquí, el derechohabiente siempre es mandado a la farmacia del hospital del IMSS que se localiza por la avenida Hidalgo de Reynosa, al que muchos llaman "el regional".

Sin embargo, en los últimos días, la encargada de farmacia, una joven del turno de la mañana, quien se hace acompañar de un hombre corpulento, que no utiliza la tradicional bata del IMSS, no ha querido surtir las recetas de los derechohabientes, que son extendidas por la doctora Judith García, bajo el argumento de que ellos no la conocen, no saben quién es, y su nombre no les aparece en su sistema, como parte del personal médico en Díaz Ordaz.

La encargada de farmacia dijo que en el sistema sólo les aparece un doctor del sexo masculino, que tiene una letra que "casi no se le entiende" -al fin médico, faltaba más-, pero que de todos modos, les están surtiendo el medicamento a las recetas que envía él, pero más en solidaridad, que por obligación, porque el IMSS de Díaz Ordaz tiene su propia botica, y es su personal médico el responsable de solicitar lo necesario ante la instancia correspondiente, que no es el hospital de Reynosa.

Añadió la encargada de farmacia en Reynosa, en el horario de la mañana, que como unos 20 o más derechohabientes de Díaz Ordaz, que llegaron con recetas expedidas por la doctora Judith García, se regresaron sin las medicinas.

El consejo que les dio a las personas que solicitaban el medicamento, fue que les dijeran a los representantes del IMSS en Díaz Ordaz que soliciten medicamento suficiente en el área les corresponde, para que la gente no tenga que trasladarse a Reynosa para surtir las recetas.

Los afectados, sólo hicieron un viaje inútil a Reynosa, gastando tiempo y dinero, y lo que es peor, si les urgía el medicamento, tuvieron que comprarlo y si no tienen los recursos económicos necesarios, de plano, tendrán que afrontar su enfermedad o malestar, sin medicinas, al menos otorgadas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.