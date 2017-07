Desconoce 23% de Estados Unidos su historia

Madrid, España.

Sin embargo, según una encuesta reciente, el 23 por ciento de los ciudadanos no sabe de qué país se independizaron sus antepasados para formar su país. Entre las opciones más nombradas se encuentran Francia, México o Alemania.



Al menos una persona de entre las entrevistadas respondió uno de estos países: Afganistán, Brasil, Canadá, China, Colombia, Dinamarca, Italia, Japón, Panamá o Rusia.



El 77 por ciento sí respondió correctamente que Estados Unidos consiguió su independencia de Gran Bretaña, cuando las 13 colonias de la costa Este lucharon contra las fuerzas británicas.



El sondeo, realizado por el Marist College Institute for Public Opinion, muestra unos resultados muy parecidos a los de la última vez que se hizo en 2011.



Las conclusiones también revelan que uno de cada tres ciudadanos (alrededor del 30 por ciento) desconoce el año de independencia, 1776.



El 11 por ciento sitúan la fecha en otro año y el 19 por ciento no están seguros de cuál fue. En 2011 el 42 por ciento de los encuestados ignoraban la fecha.



La educación es, según el Marist College, la raíz de esta falta de conocimiento. Quienes han cursado un grado universitario aciertan, en su gran mayoría, a ambas preguntas.



Al margen, entre la población, el 84 por ciento de la población blanca tiende a saber que los ingleses fueron sus colonizadores, mientras que solo el 70 por ciento de los latinos o el 53 por ciento de los afroamericanos conocen dicha información.