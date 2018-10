Desconoce Turismo impacto de violencia

"Ahora sí ya lo vemos que ellos están más participativos con nosotros, cada vez ven que pueden confiar en el gobierno". José Luis Martínez Portillo, subsecretario de Turismo.

Cd. Victoria, Tam.

Hasta el momento no se cuenta con una base de datos o una estadística del impacto real que tuvo la ola de violencia en el sector turismo durante la pasada administración estatal. Al respecto el subsecretario José Luis Martínez Portillo reveló que se está buscando recabar la información con la finalidad de contar con un panorama lo más completo posible en esa área.

"Cuando nosotros llegamos muchas personas no querían pasar información (empresarios), yo no sé qué vivieron ellos pero la verdad es que fue muy difícil pasar esa información", esto en cuanto al número de establecimientos que tuvieron que cerrar ya sea por la disminución del número de turistas o por amenazas directas de los grupos delincuenciales, "buscamos mucho esa información y no pudimos obtenerla".

"Ahora sí ya lo vemos que ellos están más participativos con nosotros, cada vez ven que pueden confiar en el gobierno". Martínez Portillo aseguró que dentro de poco tiempo se contará con un panorama previo y uno actual que servirá de referencia para definir políticas y estrategias en el sector turismo; "yo siento que ya muy pronto lo vamos a hacer, los municipios están trabajando muy de la mano con ellos y nosotros haciendo lo propio".

Recordó que entre este y el año anterior se pudo observar un crecimiento en el sector cinegético con un aumento en la visita de pescadores y cazadores a las zonas norte y centro del estado, así como en las temporadas vacacionales de Semana Mayor y de verano se lograron superar los récords de asistencia con más de dos millones de paseantes en todo el estado.

"Recordemos que Tamaulipas es un estado cinegéticamente hablando de los número uno y con la pesca de agua dulce y agua salada es parte de la labor de nosotros estar al pendiente de ellos y estar apoyándolos para que ya pronto abran y generen más empleo y desarrollo en nuestro estado", puntualizó el funcionario estatal.