Desconoce la alcaldesa causa de inconformidad

La alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, afirmó desconocer el porqué los vecinos de Paseo de las Flores reaccionaron de forma ríspida ante su presencia, generando una confrontación entre ella, su equipo de seguridad, funcionarios, reporteros y demás personal que la acompañaba en el arranque de las obras del canal pluvial en ese sector.

Explicó que este proyecto forma parte de una petición social derivada de los más de 30 años de inundaciones en el sector, intensificadas a partir del 2018 cuando el agua rebasó el metro y medio de altura en los domicilios, dejando pérdidas económicas importantes, así como miles de damnificados.

"Esta obra surge para mejorar su calidad de vida, esto no es improvisado, es un proceso en el que participan varios organismos, que tiene varias revisiones, desde el año pasado hicimos todas las gestiones para crearlo, se pidió presupuesto en octubre, se aprobó en Cabildo en marzo, se recibieron los recursos, ahora que se pone en marcha sí nos sorprende su actitud", declaró.

Los reclamos de la ciudadanía, tal y como se observan en videos viralizados en redes sociales se enfocaban al desconocimiento de la obra, por lo que Ortiz Domínguez indicó.

"Todos tenían un panfleto, una ficha técnica donde se mostraba lo que se estaba haciendo, no entendemos porqué la gente se comportó de forma violenta, no era necesario que tomaran esa actitud, aunque entendemos su desesperación no era la forma, hubo agresiones contra varias personas", señaló.

Luego de que en uno de los vídeos se observa como la alcaldesa casi cae derivado de la aglomeración, Ortiz Domínguez sostuvo que no fue agredida y atribuyó sus movimientos a una discapacidad motriz con la que cuenta desde hace varios años.

"Yo tengo una discapacidad ustedes lo saben, entonces lo que hice fue tratar de salirme, no hubo algo hacía mi directamente, yo estoy bien y estoy contenta porque este proyecto será de gran beneficio para ellos", recalcó.

Agregó que la obra tendrá una duración aproximada de seis meses con una inversión de 28 millones de pesos.