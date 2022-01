Desconoce ASF costo de cancelar aeropuerto en Texcoco

La primera cifra, que hasta el momento es la única que deriva de una auditoría, estimó en febrero de 2021 el costo de la cancelación en 331 mil 996.5 millones de pesos, una cantidad superior en 232 por ciento a los 100 mil millones de pesos calculados por el actual Gobierno federal.

Dicho costo, conforme a la auditoría 1394-DE de la Cuenta Pública 2019, estaría conformado por 163.5 mil millones de pesos por gastos no recuperables, terminación anticipada de contratos, pagos por los esquemas de recompra y liquidación de certificados bursátiles, así como costos legales.

Además, contemplaría 168.4 mil millones de pesos por cancelación de bonos emitidos, contratos pendientes de liquidar, juicios y demandas en proceso.

Tras recibir la crítica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró exagerado el cálculo, la ASF indicó que había detectado algunos "errores metodológicos" y realizó un estudio en el que, en mayo de 2021, ajustó a 113 mil 327 millones de pesos el costo de cancelación.

Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y de México Evalúa, consideró que la danza de cifras afecta la confianza y la credibilidad en la ASF.

"Tenemos un desastre al respecto, que mina la credibilidad de la labor de la Auditoría, que ha sido incapaz de dar cuenta de los yerros que se habían cometido al principio y en dónde estaban esos yerros", señaló.

Además, consideró el investigador, también ha existido una omisión de parte de la Cámara de Diputados al no haber exigido a la ASF una explicación adecuada ni haber adoptado medidas disciplinarias, si fuera el caso, en contra de quienes fallaron en los cálculos.

"No es solamente el problema de la Auditoría, es el problema de los legisladores que no asumen su trabajo. ¿Dónde está la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia para revisar cómo se hicieron los cálculos de la Auditoría en las cancelación del aeropuerto? Eso me parece gravísimo", planteó.