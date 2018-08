Descongela Hacienda cuentas de Rafael Márquez

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público liberó las cuentas personales del ex futbolista Rafael Márquez, por lo que ya tiene acceso a ellas.

De acuerdo con José Luis Nassar, abogado del ahora Presidente Deportivo del Atlas, su cliente ya fue notificado y ya puede hacer uso de su dinero.

Esto, debido a que la defensa aportó información a la Unidad de Inteligencia Financiera para acreditar la licitud de los recursos.

"Se aportó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, toda la información sobre el patrimonio del futbolista para acreditar la licitud del origen de los recursos que en su momento fueron cuestionados por la autoridad y listo, con eso se logró el descongelamiento", explicó.

El levantamiento del aseguramiento de cuentas de Márquez no incluye los activos de sus empresas, Prosport & Health Imagen y Grupo Terapéutico Hormaral pues uno de los amparos que el ex futbolista ganó aún no ha sido ejecutado y el otro fue revocado por un tribunal Colegiado, por lo que el litigio continúa.

La acción de la SHCP a favor de Márquez no influye en el proceso que se realiza ante el gobierno de Estados Unidos.

Nassar agregó que ese proceso es autónomo y actualmente se sigue litigando ante las autoridades estadounidenses para aclarar el origen de los recursos de su cliente.

Márquez y sus empresas fueron señalados por el Departamento del Tesoro de EU, junto con el cantante Julión Álvarez, por supuestamente lavar dinero de Raúl Flores Hernández "El Tío", identificado como operador financiero del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.