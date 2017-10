Desconfían escuelas de programa federal

A dos años de que desapareciera el programa Escuelas de Calidad, el cual mediante el esfuerzo conjunto de padres de familia y autoridades, se dotaba de infraestructura y equipo a los planteles escolares.

Sustituido por el programa Escualas al 100, este instrumento federal no ha logrado captar la confianza de los directivos, mucho menos de los padres de familia.

Sobre el particular el director del turno vespertino de la primaria 20-30, Ramón Morales Muñoz, indicó que si bien hasta ahora no les ha representado ningún beneficio, “hay que esperar dos o tres años a ver cómo funciona”, en alusión a Escuelas al 100, pero dejó en claro no tiene la accesibilidad que tenía el extinto Escuelas de Calidad, el cual en otros planteles les permitió adquirir mobiliario, aires acondicionados así como equipo.

Por su parte, el director de la primaria Luis Puebla y Cuadra, Martín Puebla Ballesteros, precisó que la diferencia es que en Escualas de Calidad, el director del plantel solicitaba su ingreso al programa y a los beneficios, en Escuelas al 100, no se puede ingresar por petición del plantel, sino que se basa en decisiones tomadas centralmente por la SEP.

Según el sitio oficial “Las Escuelas al 100 es el programa del Gobierno de la República para garantizar que los planteles educativos sean de la calidad que merecen nuestras niñas y niños.

Este programa, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto en su Tercer Informe de Gobierno, será la mayor inversión en infraestructura educativa que se haya realizado en el país.

Se invertirán 50 mil millones de pesos en Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN). La primera emisión de estos certificados se lanzó el pasado 4 de diciembre de 2015 por más de 8 mil 500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores.

Durante los próximos tres años:

-Se apoyará a 33 mil planteles de 2 mil 11 municipios del país

-Se beneficiará a 5.2 millones de estudiantes: 1 de cada 3 pertenecerán a comunidades indígenas

-Antes de finalizar 2015, se asignarán recursos para 2 mil 483 escuelas y durante 2016 más de 13 mil 900 planteles”.

No obstante, hasta la fecha no se sabe cuántos planteles han sido beneficiados por Escuelas al 100.