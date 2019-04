"Desconectar" o no a paciente terminal. Una lucha por la vida y contra la muerte

El proceso legal que lleva a terminar el tratamiento médico ha sido criticado por expertos legales, bioeticistas, médicos y familias como injusto y parcial hacia médicos y hospitales , Brandon Creighton Senador

McAllen, Tx.- La muerte de un ser querido es una situación traumática y difícil de superar, pero podría resultar aun más problemático desde el punto de vista psicológico, si los familiares sienten que pudieron haber hecho un poco mas por salvarle o alargarle la vida y no lo hicieron; "desconectar" o no a un ser querido, por instrucción de un médico, o por decisión propia, vuelve alpúblico y autoridades de Texas buscan una mejor regulación al respecto.

El cuerpo humano esta diseñado para subsistir, y tratará de hacerlo mientras le queden recursos para luchar por ello, pero qué pasa cuando la medicina no le da esperanzas a un paciente para seguir viviendo, cuando determina que solo sigue vivo de manera asistida, cuando se piensa que el cuerpo ya no tiene nada mas que hacer por si mismo.

-

La decisión

Es entonces cuando la familia se encuentra ante una terrible decisión: dejar que siga luchando hasta que no pueda más, o terminar de tajo con lo que algunos llaman sufrimiento, terminar con lo que le queda de vida; algunos están de acuerdo y sin mayor discusión aceptan esta situación, pero otros no, y prefieren seguir luchando y esperar a que el cuerpo mismo decida que no puede mas, y se encuentran ante una pared legal que al final los obliga a una opción de la que no están convencidos, marcando para siempre sus vidas con cuestionamientos y reproches.

-

Propuestas a favor

Es por ésta razón que autoridades en el estado de Texas, buscan la reformación de la ley de atención a enfermos terminales, esperando poder dar mas tiempo a las familias, antes de que se vean en la necesidad de decidir "desconectar" o no a un paciente.

Algunos funcionarios destacan que la ley estatal que determina cuándo un médico puede dar fin al tratamiento para prolongar artificialmente la vida de enfermos terminales es confusa, injusta, y no brinda tiempo suficiente para que la familia pueda buscar alternativas.

El Acta de Directiva Anticipada de Texas permite hoy a médicos y hospitales invalidar los deseos anticipados del paciente, como el documento de instrucciones previas para el fin de vida, o el deseo de la familia, cuando continuar la atención médica es considerado "inapropiado".

Las propuestas ofrecidas por los senadores Bryan Hughes y Brandon Creighton, ante el Comité Senatorial de Salud y Servicios Sociales buscan dar más poder a las familias, más claridad y más tiempo en el proceso.

-

Que dice la ley

Bajo la ley vigente, el proceso de retirar atención médica que sustenta la vida de un paciente terminal comienza cuando el médico determina el momento en que es inapropiado extender el tratamiento. Aunque no está definido en estatutos de Texas, la Asociación Médica Americana explica que esto ocurre cuando cualquier intervención, a juicio del médico, no tendría resultados beneficiosos ni metas en la atención.

Si esta decisión está en conflicto con los deseos de la familia o directivas anticipadas del paciente, el caso se presenta ante un comité de ética del hospital. Si ese panel está de acuerdo con el doctor, la familia tiene 10 días para hallar otro centro médico si desea continuar la atención para mantener vivo al paciente.

-

Libertad

La propuesta del Senador Creighton propone más reformas integrales y daría a familias mas acceso en el proceso que podría determinar el destino de su ser querido. El senador dijo que el actual proceso es confuso, demasiado burocrático y parcial. "El proceso legal que lleva a terminar el tratamiento médico ha sido criticado por expertos legales, bioeticistas, médicos y familias como injusto y parcial hacia médicos y hospitales", dijo Creighton.

Su SB 2129 aclararía que la familia del paciente enfrentado a este proceso tiene derecho a asistir a la reunión del comité de ética del hospital, derecho a llevar un abogado o defensor del paciente a la misma, y derecho a hablar allí en defensa del paciente. Los hospitales tendrían que dar a familiares u otro representante designado aviso escrito de la reunión del comité de ética por lo menos con siete días de antelación. El comité tendría que explicar a la familia la razón por la que el tratamiento solicitado no resultaría en el resultado deseado, y la familia tendría derecho a apelar esa decisión en corte.

-

A contra reloj

>Las propuestas ofrecidas por los senadores Bryan Hughes y Brandon Creighton, buscan dar más poder a las familias, más claridad y más tiempo en el proceso.

>La propuesta SB 2089 cancelaría ese límite de tiempo y daría a familias todo el tiempo necesario para hallar un nuevo hospital.

>Algunos miembros preguntaron si esto podría llevar a situaciones donde un hospital tendría que brindar atención médica indefinidamente.

>En la gran mayoría de los casos, la familia del paciente puede eventualmente hallar otro centro médico o el paciente muere por causas naturales.

>"No hemos visto ese caso donde la persona sigue viviendo por un largo período de tiempo", añadió.

>Una vez que un grupo de defensa se involucra en pro del paciente y la situación se da a conocer, la transferencia normalmente sucede.

>Hughes dijo que su medida intenta tratar esos casos, aunque son raros, donde eso no sucede.