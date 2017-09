Deschamps es un vendido: Joaquín Hernández Correa

Tampico, Tam.- Para el hijo del otrora líder sindical Joaquín Hernández Galicia, el actual representante del sindicato petrolero en la nación, Carlos Romero Deschamps es un vendido que no defiende a la clase obrera.

Joaquín Hernández Correa, actual diputado local por el Partido Acción Nacional, señaló que Carlos Romero está robando al Sindicato de Trabajadores Petróleos de la República Mexicana (STPRM), aprovechando la autonomía gremial que representa “un escudo”, en contra de la disposición emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que rinda un informe de los activos y bienes con los que cuenta ese gremio en el país.

“El líder nacional del gremio, Carlos Romero Deschamps no defiende a sus trabajadores porque se vende al mejor postor”, dijo y agregó, “está completamente vendido, Carlos Romero ¿quién es?, ¿quién ha sido?, un personaje que está entregado a los intereses de la propia empresa de Petróleos Mexicanos, de capitales privados de los que invierten tanto a nacionales como a extranjeros y que no defiende ni a sus agremiados, el sindicato lo vuelvo a repetir es un membrete. La empresa sigue siendo lo mismo, un membrete, no le queda nada, ya de perdido que defiendan a los pobres pelones que trabajan en las compañías para que no se queden sin trabajo”.

Señaló que en el paro temporal de la Refinería Francisco I Madero, se teme que no se contrate la mano de obra local, pues el sindicato está cruzado de manos, aún así dijo que entregará un oficio al Secretario General de la Sección Uno del Sindicato Petrolero, Humberto Oliva, con el objetivo de que se privilegie a la mano de obra de la zona.