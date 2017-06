Descarta Yellen otra crisis financiera

La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo hoy que no cree que vaya a haber una corrida bancaria, al menos durante su existencia.



"¿Puedo decir que nunca más habrá otra crisis financiera? Probablemente estaría yendo muy lejos, pero sí creo que estamos más seguros y espero que no ocurra durante nuestra vida y no creo que pase", dijo Yellen en un evento en Londres.