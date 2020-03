Descartan suspender festejo de aniversario

Los lineamientos de la Secretaría de Salud pueden cambiar en cualquier momento, porque estamos en una pandemia, por lo que es importante la prevención, aunque la ciudadanía debe estar tranquila". Maki Esther Ortiz Domínguez, alcaldesa de Reynosa

Los festejos por el aniversario 271 de la fundación de Reynosa no serán suspendidos, pese a que la mayoría de los eventos masivos en nuestro país han optado por posponerse debido al coronavirus Covid-19.

La alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez mencionó que frenar las actividades públicas aún no es necesario, ya que esta enfermedad se encuentra en fase 1, sin casos confirmados.

"Hasta ahorita todo sigue en pie, aunque los lineamientos de la Secretaría de Salud pueden cambiar en cualquier momento, porque estamos en una pandemia, por lo que es importante la prevención, aunque la ciudadanía debe estar tranquila, hay que empezar a tomar distancia, a no saludarnos de beso todo el tiempo, a lavarnos las manos constantemente", reiteró.

Hoy se llevará a cabo la tradicional ceremonia de aniversario en el Ejido Reynosa Díaz, al que asistirán funcionarios públicos y representantes de cámaras empresariales, luego se desarrollarán diversos conciertos musicales, muestras artísticas, bailables, entre otras actividades de cultura en el primer cuadro de la ciudad, para concluir el 21 de marzo con una cabalgata.

"Hay que entender que si uno tiene una gripa no hay que ir a la escuela o al trabajo, para no contagiar a los demás, es algo que vamos a enfrentar todo el mundo, y la clave es que se alarguen todos los tiempos, porque si se enferma todo el mundo nuestros sistemas de salud no van a funcionar", advirtió.

La munícipe mencionó que esta enfermedad podría afectar hasta el 70 por ciento de la población mundial, de los cuales el 80 por ciento lo desarrollará como una gripa, mientras que entre el 14 y 15 por ciento tendrá un padecimiento severo y el resto algo grave.

"Depende mucho de las enfermedades que padecen, como el cáncer, diabetes, problemas crónicos, por eso insistimos en que la población debe estar tranquila", señaló.

COMUNICADO OFICIAL

Cancela Estado actos masivos

"Atendiendo las recomendaciones del Comité Técnico Estatal de Seguridad en Salud, a partir de este viernes los actos públicos masivos organizados por el Gobierno del Estado quedan suspendidos hasta nuevo aviso", difundió la autoridad en un comunicado.

El Comité Técnico Estatal de Seguridad en Salud, que se instaló desde el 15 de enero, funciona permanentemente desde el 1 de marzo para dar puntual seguimiento a posibles casos de coronavirus (Covid-19) y definir medidas y acciones a seguir de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud.

Este organismo está integrado por representantes de los sectores público y privado de salud, con sus expertos, epidemiólogos, y médicos clínicos (infectólogos).