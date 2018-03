Descartan en SS casos de dengue

Derivado de una reunión en la que participaron directivos de la Jurisdicción Sanitaria Número X de la Secretaría de Salud del Centro Rector y módulos en la localidad, Nuevo Progreso y La Soledad, descartaron la presencia de casos de dengue hasta el momento.



Fueron directivos y responsables de los módulos dieron a conocer que hasta el día de ayer al menos no se tenía ningún caso confirmado de dengue, y que de hecho han intensificado las acciones de fumigación y pláticas entre las familias para que mantengan limpios los patios de sus viviendas, y así evitar la proliferación del mosquito transmisor.

Esto a pesar de que ya es escasa la coordinación con las autoridades municipales en materia de salud, derivado de que no se está trabajando coordinadamente por que al Ayuntamiento no le interesa, pero no por ello han dejado de trabajar apoyados por los grupos de vectores y unidades móviles de la Secretaría de Salud.

DESINTERÉS DEL MUNICIPIO

DIRECTIVOS. Descartan casos de dengue en la localidad.