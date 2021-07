Descartan saturación en módulos Covid-19

Los módulos de atención y diagnóstico de Covid -19 que fueron habilitados por autoridades del estado en Reynosa no registran saturación, al solo tener 16 espacios ocupados de los 40 disponibles.

El vocero del gobernador del estado en la zona norte, David Aguilar Meraz, señaló al respecto: “Sabemos que el acumulado de casos es alto y los fallecimientos también, que todos los días suman nuevos, pero afortunadamente no estamos cerca de una saturación”.

En los módulos Covid-19 “hay solo 16 personas internadas, lo que deja 24 espacios libres, aún así nos preocupa la situación, por eso pedimos a la ciudadanía que no baje la guardia”.

El acumulado de casos mantiene a Reynosa en el cuarto lugar de contagios en Tamaulipas solo por debajo de Tampico, Ciudad Victoria y Matamoros. Pero en torno a los fallecimientos, asciende hasta el puesto número uno.

Además existen 60 pacientes bajo investigación, por lo que Aguilar Meraz agregó: “Hay mil personas que ya perdieron la vida por esta enfermedad desde marzo del 2020 a la fecha, no son solo números, estamos hablando de padres, madres, amigos, hijos, gente que era querida y que no se puede reemplazar”.

Por ello, “apostamos porque la ciudadanía no descuidará los protocolos, que ponga más atención, por que es necesario evitar un rebrote”.

Además de los módulos Covid-19 que se crearon a un costado del Hospital General de Reynosa, las autoridades podrán habilitar, en el caso de ser necesario, las instalaciones del Hospital Materno Infantil.

“Por el momento no se ha habilitado este espacio — el Materno— y ojalá que no sea necesario. Insistimos en que por el momento no hay saturación en ninguno de estos puntos, aunque claro que se priorizan los espacios a la gente que está grave, que tiene complicaciones médicas”.