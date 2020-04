Descartan sanciones con el Hoy No Circula

A veces somos desobedientes, como ciudadanos no estamos midiendo el riesgo y el peligro, si se propone algo es para cuidarlos, y a veces se mal entiende, debemos ser muy responsable por eso". Javier Garza de Coss, diputado local por el PAN

No habrá sanciones en la primera etapa del Hoy No Circula en los municipios donde se aplica, y advierten legisladores que agentes de Tránsito de los municipios no deben aprovechar y multar, por el contrario, solamente exhortar.

Javier Garza de Coss, diputado local por el PAN, en conferencia de prensa con otros colegas suyos, comentó que los ciudadanos no han hecho caso a las medidas, andan visitando familiares, aumentando el riesgo por el Covid-19 y explicó que todos los vehículos pueden transitar, los que deben trabajar solo traer gafete de la empresa o una carta.

Explicó que otras personas han aprovechado para ver el tema político, pero la idea es que no se trata de multar, ni de andar parando, como una medida recaudatoria, solo cuidar la salud, incluso para las personas en las que su placa no circula, solo mostrando su gafete de que su trabajo es esencial y no habrá problema.

Señaló que van a dialogar con Tránsito para que se cumpla con las indicaciones estatales, para que no sancionen, solo orienten a las familias.

"Si hay un tránsito, un policía, llámese policía estatal o municipal, ahí ellos están incurriendo en una anomalía, es para decir que usen el cubrebocas, no nos confundamos, es una instrucción, ellos ya saben, tanto tránsitos y policías saben cuál es la instrucción ahorita en ese nuevo procedimiento, nosotros estamos dispuestos a participar con ellos, la otra cuestión es dirigirnos con Tránsito local para que platique con sus elementos y no se den este tipo de irregularidades", dijo.

LIBERTAD DE TRÁNSITO

El legislador explicó que ante los amparos que se pueden presentar, la restricción es para las unidades, ya que familias andaban visitando a familiares en otros municipios, por lo que la libertad de tránsito sigue, solo hay restricción en vehículos, ya que los ciudadanos pueden dirigirse a donde quieran, solo se restringe por salud el automóvil ciertos días.

"Sé que causa molestia, pero debemos cuidar lo que está pasando en otros países por no tomar las medidas necesarias, como España, Italia y Estados Unidos", expresó.

Señaló que tránsitos de cada municipio son los que deben orientar y no sancionar; en el caso del transporte público se está pidiendo que se deje un espacio entre persona y otra, además del uso de cubrebocas, por lo que el delegado del transporte debe ser estricto para proteger a la población.

"A veces somos desobedientes, como ciudadanos no estamos midiendo el riesgo y el peligro, si se propone algo es para cuidarlos, y a veces se mal entiende, debemos ser muy responsable por eso", dijo.

La medida estará vigente hasta el 30 de mayo por decreto que inició desde el viernes. El lunes no circularán los vehículos con placas terminadas en 0 y 1, martes las terminadas en 2 y 3, miércoles las terminadas en 4 y 5, jueves las terminadas en 6 y 7, viernes las terminadas en 8 y 9. Si termina en letra se toma en cuenta el número anterior.