Descartan sanciones a escuelas sin clases. Disposición fue de la Secretaría de Educación

Matamoros, Tam.- Durante el día de ayer algunas instituciones educativas, principalmente secundarias como la 2, 3 y 7 suspendieron clases con motivo del comunicado que se les había hecho llegar un día antes a consecuencia de la contingencia de la tormenta tropical Fernand.

Pese a esta decisión, las autoridades educativas no estarán sancionando a los directivos de los planteles educativos.

La jefa del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede), María Elena Flores Montalvo, señaló que aún no se tiene un reporte del número de instituciones educativas que no tuvieron clases el día de ayer, sin embargo no debe de repercutir en lo más mínimo.

Recordó que previó un comunicado por parte de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, puesto que las indicaciones del encargado del despacho Mario Gómez fueron mantenerse fuera de las aulas aunque ya no lloviera.

Manifestó que la mayoría de las instituciones educativas tuvieron clases el día de ayer, solo fueron contadas las que mantuvieron la suspensión de las mismas como se giró la instrucción a través de un oficio.

Comentó que incluso algunos planteles suspendieron labores en la misma mañana, ya que solo llegaron el 10 por ciento del total de los alumnos o menos, por lo que tomaron esa decisión de suspender las clases.

Descartó que vaya haber sanciones para quienes no tuvieron clases, tomando en cuenta las instrucciones que se recibió a consecuencia de la contingencia que se estaba viviendo en estos días.