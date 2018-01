Descartan rivalidades en ‘Aventurera’

Ciudad de México

La celebración de los 20 años de Aventurera reunirá a todas las actrices que ha interpretado el papel de Elena Tejero.

Para este proyecto, los productores descartaron que exista una rivalidad entre los protagonistas.

“No sería enfrentarme, sería compartir el escenario con actrices que han dado alma a este personaje de Elena Tejero y creo que todas las actrices que hemos interpretado este personaje, todas hemos coincidido que es un gran personaje”, afirmó Susana González en entrevista.

SIN FAVORITAS

Carmen Salinas, quien es pionera en la historia, aseguró que no tiene favoritismos entre las actrices, ya que cada una le aporta un sello particular a Elena Tejero.

“Yo creo que todas son buenas. Decir un nombre u omitir otro sería horrible, todas hicieron su mejor parte cuando estuvieron. No hay favoritas, todas han sabido sacarle lo mejor al personaje.

“Muchas actrices querían ser Aventurera pero no todas tenían la fuerza para serlo, algunas me decían que cantaban pero no bailaban y viceversa”, comentó.

Susana González sugirió lanzar una publicación en la que se incluyan los secretos de la producción, así como las experiencias que se han recabado en estas dos décadas.

TRAS BAMBALINAS

“Han sucedido tantas cosas en esta obra, tanto en el escenario como en el público, que siempre está rodeada de grandes personalidades tras bambalinas.

“Es una obra preciosa yo digo que se debería de escribir un libro de Aventurera, creo que albergaría un millón de anécdotas y sería maravilloso”, dijo.

La obra se presentará del 13 al 16 de febrero en el Auditorio BlackBerry con un elenco que incluye a Susana González, Ernesto Laguardia, Rafael Inclán y Carmen Salinas, entre otros más.

Entre otras participantes confirmadas se encuentran Maribel Guardia y Ninel Conde.