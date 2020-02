Descartan rezago por decisión de no adherir Tamaulipas a Insabi

Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaría de Salud de Tamaulipas.

Cd. Victoria, Tam.

La secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, dio a conocer que tras la reunión del día de ayer entre gobernadores de Acción Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador se decidió que el estado de Tamaulipas no habrá de sumarse al nuevo modelo del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI.

Sin embargo, esto no significará que la entidad quedé rezagada en materia de salud a diferencia con los estados que sí se adhirieron a ese programa, "lamentamos que no se haya ratificado el acuerdo que habíamos obtenido el día viernes con el secretario Alcocer y con el director del INSABI, el maestro Juan Ferrer".

Este acuerdo contemplaba cuatro puntos, gratuidad progresiva, transparencia financiera, reembolso de gastos catastróficos y que los estados no adheridos gozarán de presupuesto de 40 mil millones de pesos del fideicomiso del INSABI, "la posición de la Federación es que se federaliza o no se federaliza en las entidades y la decisión la va a tomar cada una de las entidades", asimismo mencionó que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ya anunció que Tamaulipas no se adhiere al INSABI.

En Reynosa...

La Alcaldesa de esta frontera, Maki Esther Ortiz Domínguez confía en que la federación y los gobernadores llegarán a un acuerdo en el tema de salud para homologar todos los servicios en base a un esquema.

Al recordar que la atención médica es un derecho constitucional.

Sus declaraciones surgen luego de que se diera a conocer que Tamaulipas no aceptó la adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), sino al IMSS Bienestar.