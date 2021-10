Descartan represalias

Chivas Femenil se rehúso a prestar a la goleadora Alicia Cervantes a la Selección Mexicana para el partido de este sábado contra Argentina, pero la directora técnica Mónica Vergara descartó que eso genere represalias a la futbolista.

"En primera instancia no había estado convocada Licha, al estar lesionada Katty (Martínez) se le convocó a ´Licha´, no nos la quisieron prestar para este compromiso. Chivas tiene un partido contra Argentina, respetamos las decisiones que tiene el club.

"Para nada (afectará en futuras convocatorias), al contrario, se les da seguimiento, saben que en la concentración pasada Tigres tuvo un partido internacional y varias seleccionadas no fueron convocadas, esto no es para tomar represalias sino contestar las inquietudes, las puertas están abiertas, le seguimos dando seguimiento a todas las jugadoras, nuestra área de visorías da seguimiento a todas las jugadoras, seguiremos el partido de Chivas el martes, a Licha, a varias seleccionadas, varias jugadoras cayeron en situación de indisciplina y tenemos que seguir los lineamientos de los clubes, las jugadoras saben que están siendo observadas, no únicamente es lo que pasa en la cancha sino también fuera", dijo Vergara en videoconferencia previo al duelo contra la Albiceleste, en Tepatitlán, este sábado a las 16:00 h.

Alicia Cervantes es la goleadora de la Liga MX femenil, con 14 anotaciones.

Vergara también informó que no han tenido una respuesta positiva de la delantera Katie Johnson, del Chicago Red Stars.

"El portar la camiseta de nuestra Selección se debe portar con mucho orgullo y también las jugadoras deben mostrar ese deseo, hablando de esa jugadora se le ha convocado varias veces y no hemos recibido respuesta", dijo la directora técnica.

También dio sus impresiones sobre el rival en turno, la Selección de Argentina.

"Al igual que nosotros se están renovando, es un país que después de su Mundial ha avanzado muchísimo, los resultados del Mundial pasado han abierto muchas puertas para que el futbol femenil en ese país crezca, es una Selección que tiene ritmo, está concentrada con sus jugadoras de Ligas nacionales, estamos rankeadas similares ante FIFA y creo que vamos a tener un buen partido de futbol, trabajamos para ganar e imponer nuestro modelo de juego.

"La entrega y el compromiso a lo que están buscando con su entrenador, cómo defienden su estilo y modelo les tocó defender prácticamente la mayor parte del tiempo y lo hicieron con todo el amor cada que te pones la playera de tu país. Es un equipo que busca tener posesión de balón, es algo que estamos trabajando y creando nuestra propia filosofía", expresó Vergara.