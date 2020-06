Descartan reactivar los eventos sociales

Dentro de la lista de actividades no esenciales se encuentran los eventos masivos, que están catalogados en la Fase 4, y con el reciente repunte de contagios de Covid-19 en Reynosa que supera los mil infectados se ve lejano que se reactiven.

Actualmente el número permitido de personas que se pueden reunir es de 20, por lo que las autoridades sanitarias junto a Coepris no contemplan dar permisos de reavivar los eventos sociales.

"No es posible ahorita la reactivación de ninguno de esos giros y me duele mucho porque definitivamente de ese giro en particular de lo que es la renta de un casino, alrededor de esa organización de un evento hay muchas gentes involucradas, lo que es la renta de inmobiliario, mantelería, el arreglo de un salón, lo que es el banquetero, entre otros más", comentó Adalberto Elizondo, coordinador de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en Reynosa.

El lunes la Asociación de Eventos Sociales sostuvo una reunión con Elizondo para darle a conocer los protocolos sanitarios de prevención al contagió de Coronavirus van a implementar al momento les den luz verde de regresar a su labor.

Reynosa lleva tres días como epicentro del Covid-19 en Tamaulipas y hasta que la curva epidemiológica no descienda va ser demasiado complicado que muchas personas vuelvan a ejercer sus antiguos trabajos.

"Ahorita no podemos tener reuniones de más de 20 personas, ahorita no podemos celebrar ni estar de fiesta, desgraciadamente ahorita no es viable el que se pueda reactivar la cuestión de los casinos de fiestas o palapas", señaló Elizondo.

Hasta que no se bajen los casos la Coepris va intensificar sus operativos al estar acompañados por elementos de la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal.