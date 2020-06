Descartan que tormenta Cristóbal sea riesgo para Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- La mañana de este martes, la depresión tropical número tres de la temporada para el Golfo de México y océano Atlántico alcanzó la categoría de tormenta tropical por lo cual la Coordinación Estatal de Protección Civil seguirá el desarrollo de esta; sin embargo, descarta que esta vaya a presentar afectaciones para Tamaulipas.

"Es la tercera de la temporada y está por la zona de Campeche y va rumbo al norte, no tenemos probabilidad de que llegue para Tamaulipas, realmente nada más la vamos a estar monitoreando", indicó el coordinador estatal Pedro Granados Ramírez, "ojalá cayera algo de lluvia, pero yo pienso que no, o muy poco... está allá por Yucatán, por Campeche, entonces no creo que llegue y si llega no creo que llegue mucho".

Según el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, fue a las once horas de este martes cuando la tercera depresión tropical progresó a tormenta tropical ´Cristóbal´ al situándose en el Golfo de México frente a las costas de Veracruz y Campeche; esta tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 con probabilidades de avanzar hacia el norte pasando de largo las costas tamaulipecas. Granados Ramírez descartó que la tormenta tropical ´Cristóbal´ represente algún riesgo para esta entidad, "normalmente los pronósticos son muy certeros en ese sentido, ya una vez que está trazada la trayectoria es difícil que cambie". La tormenta tropical ocasionará lluvias torrenciales en los estados del sur del país como Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, e intensas en la península de Yucatán. La tormenta tropical permanecerá casi de manera estática entre las costas de Campeche y Yucatán hasta el viernes para posteriormente dirigirse hacia el norte el día sábado e impactar en costas estadunidenses el domingo entre los estados de Texas, Luisiana y Misisipi, lejos de las costas tamaulipecas.