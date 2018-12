Descartan que la trata de personas sea grave

"No tenemos la cultura de la denuncia anónima y por eso no se puede avanzar a un Estado de Derecho si no se tiene a una sociedad comprometida en hacer una denuncia anónima". Claudia Janeth Gámez Ortiz, fiscal de la Unidad para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Cd. Victoria, Tam.

En el estado de Tamaulipas se han presentado dos casos por Trata de Personas las cuales han terminado en sentencias de 90 y 140 años de cárcel, en ese sentido la fiscal de la Unidad para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, Claudia Janeth Gámez Ortiz, consideró que el índice es bajo en comparación con estados como CDMX, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

"Hay que tomar en consideración que puede ser un factor que el estado es un estado fronterizo y que mucha gente viene, uno de los factores de vulnerabilidad de las personas es que vienen del centro de la república o personas que vienen del centro de latinoamérica y que cruzan el país", asimismo la fiscal Gámez Ortiz señaló que en esta entidad no existe una vocación de denuncia lo cual se refleja en el bajo número de casos.

"Eso no se debe a una falta de trabajo, eso se debe precisamente a una falta de cultura por la denuncia, no confiamos y no denunciamos ante las autoridades, pero eso no significa que no haya delito", aclaró que la Trata de Personas no se limita solamente para el comercio sexual ni a las mujeres como únicas víctimas de ese ilícito, señaló que existen once modalidades de Trata de Personas entre las que se encuentran para trabajos forzosos, para adopción ilegal, para biomédica, o matrimonios forzoso.

"En Tamaulipas existe prostitución pero la prostitución no se debe de atender como trata de personas, son conductas totalmente distintas, por decir en zonas fronterizas existen zonas de tolerancia donde se practica este oficio", Claudia Janeth Gámez exhortó a la población a denunciar a las autoridades de manera anónima si tiene información sobre algún caso de Trata de Personas.