Descartan programas de empleo a migrantes

Por el momento las oficinas del Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Reynosa continúan sin recibir instrucciones para abrir vacantes exclusivas a la comunidad migratoria, pese a que se cuenta con una cartera superior a las 800 plazas en espacios de atención al cliente, maquiladoras o industria alimenticia, ninguna de ellas busca extranjeros.

De acuerdo con Alfonso González, titular de la dependencia, los migrantes que deseen cruzar a Estados Unidos no pueden quedarse a trabajar en la ciudad sin antes contar con un permiso oficial expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración.

"Nosotros estamos atendiendo solo a quienes son mexicanos o quienes están legalmente en Reynosa, tenemos muchas vacantes con salarios atractivos pero ninguna de ellas busca migrantes o personas sin papeles, de hecho eso es algo que no está permitido", señaló.

Pese a que la cantidad de migrantes que ha llegado a esta frontera durante el año rebasa las siete mil personas, entre niñas, niños, adolescentes y adultos, los registros de la SNE se mantienen en cero en cuanto al interés migratorio por trabajar en México.

"No ha llegado ni una sola persona que busque empleo y que sea migrante o extranjera sin papeles, creemos que por lo mismo, porque ya saben que no hay ningún programa que se dedique a ellos, además de que su meta no es quedarse aquí, lo que quieren es irse a los Estados Unidos, por lo que usan a nuestra ciudad como de paso".

Aún así, en algunos puestos de frutas, aguas frescas y antojitos ubicados en el centro de la ciudad se ha vuelto común ver a migrantes ateniendo estos puestos.

González señaló que si algún migrante cuenta con papeles para trabajar legalmente en México puede acercarse a las oficinas ubicadas en el Bulevar Hidalgo, cerca al monumento a la madre para pedir informes.

