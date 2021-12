Descartan presencia de langosta en Victoria

Cd. Victoria, Tam.- La Secretaría de Desarrollo Rural del Municipio de Victoria descartó la presencia de langosta en la localidad luego de que semanas atrás se reportó esta plaga en municipios de la zona centro en donde ya se han presentado afectaciones en cultivos, principalmente en huertas citrícolas, por lo que se mantiene un monitoreo constante entre los productores agropecuarios.

"Pero hasta ahorita no tenemos ninguno que nos haya dicho todavía información sobre la langosta, que nos haya dicho algún productor no... nada de eso", dijo el secretario de Desarrollo Rural municipal, Dámaso Anaya Alvarado, "los que sembraron sorgo esos ya están a punto de trillar si no es que ya trillaron algunos, los cítricos ahorita ya están creciendo y la langosta ataca mucho a pastizales, pero no nos han dado alguna información, también traemos gente en el campo y no, ahorita no".