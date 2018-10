Descartan peligros de desbordamientos

Tampico, Tam.- Aunque los niveles de los ríos se encuentran normales, se están monitoreando constantemente al igual que las lagunas, pues no se descarta una avenida en las próximas horas; sin embargo la secretaría de Protección Civil asegura que no hay riesgo de desbordamientos.

Pedro Romero, titular de dicha dependencia municipal, mencionó que los niveles de los cuerpos de agua se encuentran por debajo de sus máximos.

Dijo que están en coordinación con la Comisión Nacional del Agua en el monitoreo ante una posible avenida, pues en las próximas horas podrían registrarse copiosas precipitaciones en el centro del país a causa del huracán "Willa".

Expresó que actualmente en la bocatoma el nivel está a 1.39 cuando el nivel crítico es 1.80, por lo que no existe riesgo por el momento.

"De acuerdo con la información de Conagua de hoy al mediodía no hay riesgo, eso no quiere decir que no vamos a estar en alerta, hasta ahorita las compuertas se van a mantener abiertas, de acuerdo con las instrucciones de Conagua a Comapa", recalcó.