Descartan operativo contra lotes de autos. Carece Valle Hermoso de esos negocios

Valle Hermoso, Tam.- Vendedores de autos extranjeros que permanecen con irregularidad en esta ciudad, aseguran que un operativo de decomiso de unidades en Valle Hermoso no pegaría, pues no existen lotes de ventas de autos fijos y los pocos vehículos que se venden son viejos.



Abraham Gaytán, vendedor de vehículos, dijo ayer que después de que en la vecina ciudad de Reynosa y de la presencia de grúas en la vecina ciudad de Matamoros, los vendedores de autos sí se asustaron y muchos prefirieron tener lo vehículos en sus casas, pero aseguró que en Valle Hermoso no le convendría a la Secretaría de Ingresos del Estado montar un operativo.

“Aquí no hay carros caros, ni de lujo ni de reciente modelo, la mayoría de los carros extranjeros que aquí se venden son carros viejitos de precios accesibles, al Estado no le convendría realizar un operativo y por eso muchos no tenemos temor, pues qué nos quitan”, dijo sonriendo.

En toda la ciudad, solo existe un tramo de no mas de 150 metros en donde se instalan los vendedores de autos extranjeros, el cual se ubica en la carretera 82 entre los kilómetros 119 y 120.