Descartan negligencia tras parto en sanitario

El parto ocurrido en uno de los baños del Hospital Materno Infantil fue una situación imposible de controlar, que de acuerdo con la directora Mirna Elisa Cantú Almaguer, la paciente, mujer de 32 años dio a luz en los sanitarios por que llegó tarde a solicitar la atención médica.

"Esto pudo haber sucedido en cualquier lado, en su casa, en un taxi, ella llegó con una emergencia, no es porque no se le haya dado la atención, entró a urgencias a una consulta, se presentó y pidió ir al baño y ahí arrojó el producto".

Aseguró que transcurrieron cerca de 5 minutos entre su llegada y lo ocurrido, conocer la evolución de su embarazo y las posibilidades para evitar el aborto resultó imposible para el personal médico ya que la madre no había recibido chequeos en el nosocomio "No podemos decir si su embarazo era de alto riesgo porque no teníamos el expediente, incluso ella llegó con su póliza del Seguro Popular vencida pero nosotros tenemos la orden de la Secretaria de Salud de no negar la atención a cualquier paciente con o sin afiliación, a ella se le brindo la atención, se le atendió y se le renovó su servicio".

Este caso es el primero que se presenta en el Hospital.

Cantú Almaguer agregó que la mujer llegó acompañada de 2 menores a quien reconoció como hijos."Sabemos que ya anteriormente había pasado por dos embarazos por que llegó con estos niños, a ellos se les dio atención en lo que su mamá era revisada".

La paciente fue dada de alta luego de 24 horas de recibir atención médica.