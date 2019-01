Descartan interés de aumento en transporte

"Si me fuera presentado un documento sobre el particular por parte de concesionarios del servicio, lo único que haríamos sería trasladar la inquietud a las autoridades superiores quienes en un momento dado determinarían si se ajusta o no la tarifa previo a la realización de un estudio socioeconómico", dijo Rodolfo García Cruz, titular de la dependencia estatal.

Actualmente la tarifa normal es de 9 pesos por persona en tanto que para estudiantes con credencial y personas de la tercera edad con tarjeta INAPAM pagan 6 pesos.

Se le informó al funcionario sobre una declaración hecha en su tiempo por el ya fallecido dirigente del Gremio Unido de Choferes, Alberto Chávez Nevárez sobre la necesidad de pedir dos pesos de incremento para que por lo menos les autorizaran uno y cerrar la tarifa en 10 pesos por usuario normal, dados los constantes incrementos en gasolinas, diesel y piezas automotrices así como llantas.

García Cruz insistió en que por lo menos en el tiempo que tiene dirigiendo la oficina no ha habido solicitud oficial sobre el tema.

Por otro lado, dijo que en el municipio operan entre 3 mil 500 y 3 mil 600 unidades que dan servicio algunos como microbuses, otros como taxis, transporte de personal y escolares.