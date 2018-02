Descartan ´focos rojos´ en Hidalgo-Mainero-Villagrán

Cd. Victoria, Tam.- El secretario general de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, descartó que existan ´focos rojos´ en el proceso electoral 2017-2018 a pesar de que desde la semana pasada el grupo de autodefensas de la zona de Hidalgo, Mainero y Villagrán, conocido como la Columna Pedro J. Méndez, haya propuesto candidaturas a partidos como Nueva Alianza, el Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

"Hasta ahorita no ha habido ningún problema en ningún municipio y esperamos que siga así, estamos monitoreando todo el estado y en eso estamos platicando con los presidentes de los partidos para que todos coadyuven en que haya una estabilidad y no haya ningún problema social o político".

La CPJM propuso al PANAL a Juan Carlos Rivera Velázquez como candidato a diputado federal por el Distrito V, a Francisco López Villafranca para la alcaldía de San Carlos al PRI, y Wenceslao Zúñiga Vázquez y Gustavo Estrella a las alcaldías de Hidalgo y Villagrán, respectivamente, al PAN, "hasta donde tengo entendido están presentando algunos candidatos, obviamente esto va a depender de los partidos políticos que determinen si son viables las candidaturas o no".

Verástegui Ostos reiteró que corresponderá a los partidos políticos recibir dichas propuestas, evaluarlas y determinar si estas son procedentes o no, "no depende de nosotros en un momento dado, depende de los partidos que revisen cada uno de los precandidatos en todo el estado no nada más en esa zona".

En el caso de la zona fronteriza, particularmente en la ciudad de Reynosa, el funcionario estatal reiteró que se está trabajando a través de la Policía Estatal y la Procuraduría General de Justicia del Estado con la Policía Federal, la Octava Zona Militar y la Marina Armada de México, "obviamente por las acciones que se han llevado a cabo en ese municipio ha habido esa efervescencia pero se está trabajando ahí y en todo el estado".