Descartan exista caso sospechoso

Autoridades del Hospital Las Fuentes negaron tener internado algún paciente en calidad de sospechoso por Covid-19. Refirieron que sí tienen una persona con tos y con fiebre y ya de ello se notificó a la Secretaría de Salud y se hacen las investigaciones.

"Ah, pero eso sí, no cumple con los criterios de un coronavirus porque no ha tenido contacto con un paciente en estudio o con un caso confirmado y no ha viajado y entonces desde ahí se rompe la definición operacional", dijo un directivo.

"Esa persona no entra en el esquema de sospechosos porque no tiene las especificaciones de la enfermedad", reiteró. El director del nosocomio pidió omitir su nombre, por seguridad.

Recalcó que no tienen ni caso sospechoso ni caso probable. "Lo que pasa es que la gente se alarma, hay mucha psicosis y cuando ven un paciente con tos y fiebre piensan que están ante un caso de coronavirus cuando no es así", señaló el galeno.

"Cualquier persona que tengamos en un momento dado como probable por tener tos y fiebre para respirar, dolor de músculos, de cabeza, dolor de articulaciones o pérdida de apetito y haya viajado a países como China, Hong Hong, Corea entonces se hará el reporte a Secretaría", agregó

Previamente deberá decir el paciente si los malestares los tienen constantes a lo largo de 14 días, añadió. Agrega que cuentan con una área para aislamiento.

Por su parte Gloria Leticia Doria Cobos, coordinadora de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria, informó que es falsa la noticia sobre el tema relacionado con el hospital de referencia. "No hay nada de eso ni probable, ni sospechoso", dijo tajante.

También la funcionario hizo énfasis en la importancia de que la población haga suyas las recomendaciones que se hacen sobre el tema de coronavirus.