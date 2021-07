Descartan en Morena candidatos de unidad

Cd. Victoria, Tam.- La regidora de Morena en el Cabildo de Victoria, Ma. del Rosario Rodríguez Gutiérrez, dio a conocer que para la selección de candidato a la Presidencia Municipal de esta capital se irá a encuesta debido a que no se logró el consenso entre los múltiples aspirantes a dicha candidatura para ir con un candidato de unidad.

"Unidad no va a haber porque ya se convocaron a unidad y no se pusieron de acuerdo, pero unidad definitivamente no; en lo personal estoy en el deber de apoyar, pero mis compañeros no, están muy molestos en el caso de que quede un externo no van a apoyar", fue semanas atrás cuando el Delegado Electoral de Morena en Tamaulipas, Lucio Ernesto Palacios Cordero, se reunió con los aspirantes a presidente municipal sin que se lograra acordar una candidatura de unidad rumbo a la jornada del seis de junio.