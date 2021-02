Descartan empresas de outsourcing salir del País

"De ninguna manera significaría que las empresas que estamos en AMECH se fueran del País, realmente se perdería una cantidad importante de nuestra labor diaria, de nuestra facturación, porque nuestras actividades se verían reducidas de forma importante, pero no significaría que desaparezcan.

La eventual aprobación de la regulación al outsourcing no quiere decir que las empresas dedicadas a la subcontratación salgan del País, pero sí perderían parte importante de su facturación, advirtió Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH).

"Tenemos algunas especializaciones, podríamos seguir dando algunos servicios especializados y estamos promoviendo que podamos seguir apoyando el mundo del empleo eventual", dijo en videoconferencia.

La iniciativa del Ejecutivo, agregó, ya no será la misma, aunque es incierto el momento en el cual se discutirá en el Congreso.

"Se está esperando una nueva iniciativa, pero no se ha mandado a la Cámara de Diputados, ha habido muchas sesiones para hablar del tema del PTU (reparto de utilidades), así que mientras no termine el acuerdo en este tema, no han terminado de redactar la nueva iniciativa y se está terminando de revisar otros puntos que podrían aportar diferentes asociaciones u organizaciones", señaló Márquez.

En la AMECH se agrupan alrededor de un centenar de empresas de tercerización, las cuales generan unos 170 mil empleos.