Descartan el cierre de puentes internacionales

Laredo, Tx.- Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) Sector Laredo, dijo que se trabaja normal en los puentes internacionales de Nuevo Laredo-Laredo, Texas, no hay indicaciones de cierre, solo mediante escuetos comunicados oficial por escrito se están comunicado con la prensa, no entrevistas cara a cara, no declaraciones verbales, recomiendan contactar con Washington y tomar de allá, declaraciones de jefes de primer orden.

No han sido fundados los rumores de cierres de carriles, ni es verdad que el Puente Del Comercio Mundial se vio afectado por reducción de personal o andenes, eso no ha ocurrido, se dijo la mañana de este martes, por parte de elementos de CBP, abordados informalmente y sin permiso para hacer declaraciones.

Rick Pauza, Vocero Regional de CBP, fue requerido de información oficial con motivo de posible cierres de puentes internacionales, en relación a declaraciones del presidente Donad Trump, acerca de tal medida, como presión a México para detener el éxodo de migrantes principalmente de El Salvador, Honduras y Guatemala, máxime que se aproximan caravanas igual o más grandes que las primeras que a finales del año anterior y principios de este, se han recibido en ciudades mexicanas de la frontera con Estados Unidos, como Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Reynosa y el propio Nuevo Laredo.

Y Pauza solo refirió el comunicado del 27 de marzo, sobre la reasignación o acomodo de elementos federales, destacamentados en la frontera con México. CBP sector Laredo tiene 8 puertos de entrada, con aproximadamente 16 puentes o cruces internacionales (Laredo tiene cinco pasos si se incluye el de ferrocarriles), comprende desde Del Río, Texas ,en el oeste, hasta Brownsville, en el este.

-

COMUNICADO DE REASIGNAMIENTO

"Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, (USCBP por sus siglas en inglés) estará temporalmente reasignando a 750 elementos que estarán confrontando la sin precedentes crisis humanitaria y de seguridad en nuestra frontera sur.

"Oficiales de San Diego, Tucson, El Paso y Laredo, agente de diferentes áreas (de CBP) lo cual impactará la habilidad o capacidad para procesar el comercio entre los dos países y a los viajeros hacia Estados Unidos.

"La Patrulla Fronteriza ha sido rebasada en su capacidad para procesar (personas, camiones de carga en los puntos de revisión carreteros y automóviles de viajantes) cuidar y transportar personas en custodia, sin ayuda de otros agentes federales.

"Los oficiales de CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) apoyarán con su trabajo responsabilidades cuidado y custodia de gente, incluida vigilancia hospitalaria y transporte.

"La Oficina del Campo de Operaciones y la de Comercio, trabajan estrechamente con la comunidad del comercio exterior en la zona, con autoridades locales, y otras agencias para mitigar el impacto de la reducción del equipo de trabajo en los puertos de la frontera sur", concluye el comunicado escrito y enviado por Rick Pauza, Vocero Regional de CBP, este 27 de marzo y reenviado a este medio, el martes 2 de abril.