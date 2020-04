Descartan dueto

Luego de que Belinda y Danna Paola confesaran la admiración que tienen la una por la otra, e incluso se especulara con un posible dueto entre ambas, tal parece que ese trabajo en conjunto no llegará en los próximos meses.

Belinda fue la encargada de confirmar esta información, y durante la entrevista que concedió al programa De Primera Mano, aseguró que en estos momentos no está entre sus planes hacer algo con Danna.

"No sé, no tengo planes en este momento, es una chica que respeto, que admiro, pero no tengo ningún plan en este momento de colaboración", expresó.

De esta forma, la intérprete de "En el amor hay que perdonar" dejó en claro que no existe ninguna rencilla entre ellas, por lo que más que amigas o enemigas, solo pueden considerarse compañeras de trabajo.

Por otro lado, Belinda habló de su colaboración con unas artistas en México para recaudar fondos y ayudar a la gente que tiene Covid-19.