Descartan desaparición del ITIFE

Cd. Victoria, Tam.- El pasado sábado de gira por el estado deel presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), esto sin embargo no tendrá impacto con su homólogo estatal, el ITIFE, debido a que este es un organismo público descentralizado delel cual lleva a cabo la normatividad federal para la construcción de planteles educativos.

"Con nosotros no hay nada oficial, lo que se habla es de un apoyo hacia las escuelas", aclaró el director general del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa, Germán Pacheco Díaz, "me comuniqué con el coordinador regional que comprende la Zona II, empezamos a comunicarnos varios directores de los estados pero no hay nada oficial, se habla de este programa y platicando con él me dijo que todo sigue normal".

El programa previsto por el mandatario federal consiste en otorgar un apoyo de cien mil pesos directo a las escuelas los cuales serán ejercidos por la sociedades de padres de familia y servirá para compra de equipos, pintura y mantenimiento en general, en contraste el ITIFE lleva a cabo proyectos para impermeabilización, cableado y electrificación, remodelación y construcción de aulas, desayunadores en planteles de Educación Básica, hasta la construcción de edificios administrativos, talleres, laboratorios, y otras obras en instituciones de Educación Media o Superior con presupuestos que van de los 600 mil hasta los dos millones de pesos.

"La reunión con el director general de INIFED con respecto a que a lo que más traemos con ellos que es Escuelas al Cien, el compromiso es bajar hasta el último peso que se tiene contemplado para cada estado, en el caso de Tamaulipas estamos hablando de poco más de 200 millones de pesos, pero que en reunión con el director general nos dijo que no hay nada oficial", recalcó.