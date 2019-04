Descartan construir más parques eólicos

´´Es ilógico pensar en más inversión hasta que no tengamos un proyecto que nos permita aprovechar lo actual´´. Constantino Castillo, Clúster Energético Tamaulipas.

Durante este año, no se construirá ningún parque eólico en Tamaulipas debido a la falta de infraestructura para desahogar la energía que producen los que están establecidos.

En el estado, el Clúster Energético Internacional cuenta con un padrón de 15 parques, de los cuales seis se ubican en la zona fronteriza, pero solo uno funciona.

La problemática se ha expuesto ante la Secretaria de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, pero hasta el momento no hay una respuesta favorable. Así lo declaró, Constantino Castillo Hinojosa, Director del organismo.

"No tenemos las suficientes líneas de conducción para evacuar la energía que se cosecha, es ilógico pensar en más inversión hasta que no tengamos un proyecto que nos permita aprovechar lo actual, estamos trabajando en ello, pero no hay nada definido".

En la espera de un acuerdo, se ha desarrollado un plan alternativo para conseguir financiamiento, a través de la participación que involucra a la iniciativa privada.

Las cantidades que se requieren para construir espacios que desahogan la energía limpia son calificadas con presupuestos "Estatrosféricos" y de " Gran magnitud" por los industriales.

Cantidades, que de acuerdo con Constantino Castillo, no se consiguen en las dependencias.

"Por eso queremos que la iniciativa privada se incluya, estamos atorados en este tema, no es sencillo, no tenemos fecha de arranque, esperamos pronto tener una respuesta que nos permita descubrir un panorama que nos favorezca".

La única infraestructura que opera al cien por ciento de su capacidad está en Reynosa y es llamada "Parque eólico El Porvenir"

Cuando se consiga el dinero necesario para que los todos los parques funcionen, se podría generar un sistema innovador para abastecer de electricidad a los hogares de la región.