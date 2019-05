Descartan ciberataque en gobierno de Laredo

Laredo, Tx.- Mientras ayer se trabajaba aun en restablecer las operaciones normales en los departamentos del municipio luego de ser afectados sus sistemas computarizados por un virus, se descartó que se trate de un ciberataque.

Rafael Benavides, vocero del gobierno de Laredo, dijo que se consultó con el FBI y con el Departamento de Seguridad Interna y se descartó semejante acción.

"Las primeras investigaciones indican que el virus entró al sistema del gobierno de Laredo a través de un servidor externo que almacena a diario todos los documentos que ingresan a oficinas del municipio", mencionó.

Este servicio es proporcionado por una empresa foránea y los daños que resulten serán pagados por un seguro del Municipio.

Benavides indicó que ya se podía pagar multas de tráfico y de estacionamiento por internet aunque la mayoría de los servicios en los departamentos del municipio se realizaban de manera manual.

MODO MANUAL

Para pagar el agua o los impuestos es recomendable acudir en persona y en el Sistema de Puentes los cobradores de las casetas cumplen con su cometido de manera manual.

"En todos los departamentos los empleados hacen el trabajo manual pues no están operando los servidores para correos electrónicos y no hay acceso a la informaciónalmacenada, aunque esto no quiero decir que se perderá información o que se pondrá en riesgo información personal; tenemos respaldo para todo", aseguró.

El vocero municipal hizo hincapié en que todos los servicios para el público están disponibles y sin interrupción, incluidos los de policía y bomberos.

De acuerdo con Benavides, se espera tener el sistema normal en operación a más tardar el próximo martes cuando se reanuden las actividades en las oficinas del municipio luego del descanso del lunes por el Memorial Day.