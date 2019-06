Descartan brote pero investigan

Cd. Victoria, Tam.- Al suscitarse el cuarto deceso de infante en el Hospital General ´Dr. Carlos Canseco´ de Tampico, el caso se encuentra bajo investigación por parte de la Secretaría de Salud para determinar la causa de la muerte.

"Aquí en Tampico solamente tuvimos un caso comprobado, dos casos posibles, y dos casos resueltos", dijo el subsecretario de Calidad y Atención Médica Especializada, Mario Encarnación Cantú Salinas.

"Nosotros no consideramos que haya sido un brote en el Canseco, nosotros no consideramos ni siquiera que haya habido algún tema relacionado con el relajamiento de las medidas, creo que fue un tema mediático que tiene relación con la implementación de noticias en las redes sociales", afirmó.

"Dos de los otros tres casos fueron por partos prematuros y sólo uno de los decesos fue a consecuencia de la bacteria Acinetobacter baumannii; el Canseco atendió en los últimos tres meses a 200 niños y tuvo tres decesos por este tipo de padecimientos", dijo el doctor Cantú Salinas quien consideró que esa tasa de mortalidad infantil se halla dentro de la "normalidad" en ese tipo de instituciones de salud.

E insistió: "no especulemos más en este caso, es un caso mediático que los pediatras no me van a dejar mentir que ni siquiera tiene las características de un brote, se ha aislado el microrganismo en puntas de catéter y en periféricos o centrales, y en algunos otros lados, pero igual se han aislado en el Federico Gómez (en la CDMX)".

Finalmente, el subsecretario de Salud destacó que los infantes recién nacidos, prematuros o de muy corta edad, son más susceptibles que cualquier adulto a una infección bacteriana y por lo tanto deben extremarse todas las medidas sanitarias, tanto de los padres como del personal médico y de enfermería, al tener contacto con los recién nacidos.

"A muchos afortunadamente los podemos rescatar y aliviarlos, y llevarles el proceso de maduración de su organismo, pero en algunos de los casos fracasamos", admitió.