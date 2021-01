Descartan alza en las tortillas; aquí ya subió

Los empresarios de la masa y a tortilla en Reynosa, se mantienen a la expectativa por el anuncio que hizo el gobierno federal, porque el incremento en el producto ya se aplica desde diciembre, por lo que van a mantenerlo en 19 pesos, pero podría haber otra alza dentro de 15 días, todo depende de la gasolina y otros insumos.

El gobierno federal anunció que el precio de la tortilla, no sufrirá alza en este nuevo año, porque se llegó a un acuerdo con MINSA y MASECA, pero la realidad es otra para los empresarios.

Jorge Negrete Martínez, representante de los empresarios del ramo en Reynosa, comentó que el tema es complejo, ya que en noviembre MASECA y MINSA anunciaron un aumento de alrededor de 650 pesos por la tonelada de harina, que entró en vigor el 01 de diciembre del 2020, que se aplicó en Reynosa, por lo que el kilo de tortilla ronda entre los 19 pesos, cuando anteriormente estaba en 18 pesos.

POR TONELADA

Explicó que ahora MASECA les vende la harina y les cobra el mismo incremento por tonelada, pero les da una nota de crédito para que en la siguiente compra les bonifiquen, y MINSA les cobra el incremento y les regresan tres bolsas de harina, como una forma de compensar.

"De todas formas están vendiendo y aparentemente no hay incremento en la harina, porque una compañía les da bonificación y la otra compañía les regresa producto, aparentemente no hay, aunque les hacen una bonificación, los tortilleros no van a decir, porque no se está viendo reflejada en la factura, a la hora de la compra están pagando más", dijo.

Y argumentó: "Lo que está haciendo la harinera es bonificar, pero el cliente la tonelada que compra, en la nota que le dan, es esa misma cantidad, porque no se refleja en la factura la nota de la bonificación", recalcó.

...Pero gobierno anuncia que ´no´

- El gobierno federal anuncia que no aumentará el precio del kilo de tortilla en este 2021. Pero el aumento lo anunciaron las harineras desde noviembre y lo comenzaron aplicar el 01 de diciembre.

- Antes costaba 18 pesos el kilogramo, ahora en 19 pesos.

- MASECA les da bonificación y MINSA les devuelve tres bolsas de harina, pero deben pagar 650 pesos por la tonelada, que fue lo que incrementó en diciembre del 2020.